Проблема с шрифтами в разных браузерах

Добрый день! На странице, которую вы найдете в приложении, при просмотре в IE почти при любом действии выставляется фокус на каждую имеющуюся кнопку. Как проверить - тыкая в текстовые поля на странице, можно заметить, как фокус перемещается ...
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Добрый день!
Нужен специалист по шрифтам и кроссбраузерности.
Проблема достаточно банальна - в разных браузерах и под разными ОС (windows, mac) шрифты сайта на вордпрессе отображаются совершенно по разному (используются всего два шрифта - Arial и Courier New) и разница огромная. Надо привести это к плюс-минус однородному виду.
Жду ваших предложений по срокам и по стоимости.
Прошу отзываться только тех, кто действительно знаком с проблемой и ее решением, на экспериментаторов, к сожалению, нет времени.
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