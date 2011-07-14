Проблема с шрифтами в разных браузерах

Добрый день!

Нужен специалист по шрифтам и кроссбраузерности.

Проблема достаточно банальна - в разных браузерах и под разными ОС (windows, mac) шрифты сайта на вордпрессе отображаются совершенно по разному (используются всего два шрифта - Arial и Courier New) и разница огромная. Надо привести это к плюс-минус однородному виду.

Жду ваших предложений по срокам и по стоимости.

Прошу отзываться только тех, кто действительно знаком с проблемой и ее решением, на экспериментаторов, к сожалению, нет времени.