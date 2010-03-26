8 иконок для категорий интернет магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен6 заявок334 просмотра

Требуется разработать 8 иконок для категорий интернет магазина.

1. восприниматься на интуитивном уровне

2. выполнены в едином стиле

3. как можно меньше фотографического сходства c товарами категорий магазина

4. ваша фантазия, например:мультяшные - рисованные или может ч/б набросок, не знаю!

5. красота

6. фон белый

7. размер 100х100

8. тематика интернет-магазин настольных игр, пазлов и т.п.

Оплата ТОЛЬКО Яндекс.Деньги.

15 лет назад
yahmos
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

felistipo
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$20
4 дня
Отличный исполнитель, с охотой берется за дело. Работает на высоком уровне. Все в срок - одни положительные эмоции. Буду обращаться к нему еще не раз чего и всем советую!
Отличный, даже, превосходный заказчик. Интересный проект, четкое техзадание, своевременная оплата. И что особенно порадовало - общение, обмен информацией, пожеланиями. Я очень даволен. Спасибо!

Заявки фрилансеров

felistipo
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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