Только для ОПЫТНЫХ художников пиксельарта! Требуется нарисовать в пикселе иконку с изображением звезды. Звезда желтая, с красным ободком. При возможности объём. Это не так просто как кажется на первый взгляд.
Перересовать 3 маленкие картинки
Надо перерисовать 3 картинки из архива оставив такой же размер, вместо слова музон написать слово музыка.
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