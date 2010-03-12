Перересовать 3 маленкие картинки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок208 просмотров

Надо перерисовать 3 картинки из архива оставив такой же размер, вместо слова музон написать слово музыка.

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15 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Работа сделана как мне нравится. Учтены почти все пожелания, очень вежливый исполнитель, работать приятно, не нервный, к критике по работе относится адекватно.
Приятно было работать. Человек вежлив корректен, терпелив. Точно может объяснить что хочет получить. Никаких промедлений с оплатой.

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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