Иконка 15х15 - пиксельарт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок495 просмотров

Только для ОПЫТНЫХ художников пиксельарта!

Требуется нарисовать в пикселе иконку с изображением звезды.

Звезда желтая, с красным ободком. При возможности объём.

Это не так просто как кажется на первый взгляд.

15 лет назад
Mandelbrot
Медняков 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
29 отзывов

Выбранные исполнители

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
15 лет назад
$15
1 день
Хорошая работа, выполнена моментально. Очень приятные впечатления от сотрудничества.
Замечательный заказчик. Обращайтесь в любое время.
moloham
Елена 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$7
1 день
Единственный из десятка художников, который прочитал задание и выполнил в соответствии с требованиями. Побольше бы таких!
Еще раз спасибо! Замечательный заказчик! Успехов Вам!

Заявки фрилансеров

andgo
53 года
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
15 лет назад
moloham
Елена 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад