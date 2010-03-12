Аватар для группы "Вконтакте"

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$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен10 заявок291 просмотр

Группа посвящена маникюру, педикюру и ногтевому дизайну. Необходимый размер 200х800

Яркий красивый гламурный (99% пользователей - девушки)

Нужен срочно :)

Оплата Киви или Яды

15 лет назад
T-A
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 лет назад
$10
1 день
Все отлично! Быстро и качественно. Спасибо.
Чёткое задание, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 лет назад