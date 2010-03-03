Несколько иконок для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт4 заявки170 просмотров

Необходимо иконки для обозначения продуктов аудиокниги и видеокурсы.

1. Иконки должны вписываться в общий сталь сайта.

2. Каждая иконка должна быть выполнена в вариантах 25*25 px и 46*46 px.

3. Все кнопки на сайте выглядят объемно. Иконки для продуктов так же должны выглядеть объемно.

Посмотреть текущие иконки можно здесь http://www.alpinabook.ru/type/Video и здесь http://www.alpinabook.ru/type/Audio.

Нужно сделать 2-3 варианта для каждого из двух разделов. Из предложенных вариантов будет выбран лучший.

15 лет назад
alpinabook
Светлана 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

m0rte
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

m0rte
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад