Несколько иконок для сайта

Необходимо иконки для обозначения продуктов аудиокниги и видеокурсы.

1. Иконки должны вписываться в общий сталь сайта.

2. Каждая иконка должна быть выполнена в вариантах 25*25 px и 46*46 px.

3. Все кнопки на сайте выглядят объемно. Иконки для продуктов так же должны выглядеть объемно.

Посмотреть текущие иконки можно здесь http://www.alpinabook.ru/type/Video и здесь http://www.alpinabook.ru/type/Audio.

Нужно сделать 2-3 варианта для каждого из двух разделов. Из предложенных вариантов будет выбран лучший.