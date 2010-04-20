Нужна иконка для стильная иконка для сайта - http://appfactory.ru/ Может шестереночки какие-нибудь или буквы AF, в стиле сайта. От вас цена и идеи (если есть) в предложения
Иконки для туристического сайта
Нужны 6 иконок для турсайта, на главную страницу.
- Пляжный отдых
- Автобусные туры
- Экскурсионный отдых
- Туры по России
- Спорт и экстрим
- Свадебные туры
на примере как здесь http://www.mbtour.ru/ , на белом фоне и такого же размера
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