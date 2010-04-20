Иконки для туристического сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок256 просмотров

Нужны 6 иконок для турсайта, на главную страницу.

- Пляжный отдых

- Автобусные туры

- Экскурсионный отдых

- Туры по России

- Спорт и экстрим

- Свадебные туры

на примере как здесь http://www.mbtour.ru/ , на белом фоне и такого же размера

15 лет назад
StylePRO-74
Валентин 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа была выполнена быстро и качественно! Рекомендую...
Всё отлично!

Заявки фрилансеров

Mega-Omega
Владимир 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад