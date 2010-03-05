Пиктограммы для наружной рекламы

Требуется разработать серию пиктограмм для использования на баннерах в наружной рекламе. Требования к пиктограммам:

1. Должны однозначно восприниматься, почти на интуитивном уровне

2. Должны быть выполнены в стилистике "вырезания из бумаги"

3. Исходники в tiff, палитра cmyk

Список тем для пиктограмм в прицепе. Победитель выбирается по критериям:

1. Минимальные сроки выполнения

2. Приемлимая цена (стоимость за весь проект не должна вызывать у нас шок)

3. Опыт работы с пиктограммами (ссылка на портфолио именно из пиктограмм или архив в прицепе)

Схема оплаты: заключаем договор, предоплата 20%, согласовываем половину пиктограмм и отправляем 40% перед получением исходников; согласовываем вторую половину пиктограмм и отправляем остаток суммы перед получением исходников. Оплата на пластиковую карту (только по России). Не оплачиваем WM, Яндекс-деньгами и др.виртуальными валютами.

По всем вопросам стучите в аську 55945847 с 4 до 13 по мск времени. Выбор исполнителя завершается 12 марта в 13.00 по мск времени.