Аватарка и обои для Тwitter

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Для вот этого ресурса www.twime.ru нужно отрисовать аватарку и обои для Тwitter.

Аватарка - на основе логотипа.

Обои нравятся вот: http://twitter.com/Egoistycom

Предлагаете 2-3 концепта, выбираем один. Отрисовываете.

Плз указывайте сроки и цены в сервисе, не ломитесь в асю.

15 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад

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