Требуется разработать серию пиктограмм для использования на баннерах в наружной рекламе. Требования к пиктограммам: 1. Должны однозначно восприниматься, почти на интуитивном уровне 2. Должны быть выполнены в ...
Аватарка и обои для Тwitter
Для вот этого ресурса www.twime.ru нужно отрисовать аватарку и обои для Тwitter.
Аватарка - на основе логотипа.
Обои нравятся вот: http://twitter.com/Egoistycom
Предлагаете 2-3 концепта, выбираем один. Отрисовываете.
Плз указывайте сроки и цены в сервисе, не ломитесь в асю.
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