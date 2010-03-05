Иконки для игры под Facebook

Требуется разработать ряд иконок, описание задания - в атаче.

От соискателей ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- примеры работ по иконкам или пиксель арту

- точная цена, за которую Вы выполните эту работу - в заявке на выполнения

- обязательность и пунктуальность. Я отмечаю выбранного исполнителя на этом сайте и в случае если Вы не справитесь с работой или же будут какие либо проблемы - оставлю соответствующий отзыв т.к. у меня уже был негативный опыт, в то время как с нашей стороны проблем с четкостью формулировки и оплатой нет.

- работаем без предоплаты, оплата по окончанию работы, при условии что работа выполнена качественно и в согласованные с нами сроки.