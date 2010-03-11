В таком же стиле http://images.highspeedbackbone.net/cart2/btn_checkout.gif нужно сделать 5 иконок с надписями: Continue, Sign in, Update, Change address, Confirm В случае качественного выполнения работы возможно продолжения сотрудничества в дальнейшем! + в таком же стиле ...
Оформление 3х групп "Вконтакте"
Есть 3 группы "Вконтакте"
http://vkontakte.ru/club15189596 Вся недвижимость Москвы. Бесплатные консультации по недвижимости
http://vkontakte.ru/club15232713 Ultima Online. Антарес:Пробуждение (Онлайн Игра)
http://vkontakte.ru/club16204911 Здоровые и красивые ногти. Уверенность в себе и проявление индивидуальности
Необходимо оформить меню этим группам, в первой группе продолжить начатую тему с описанием служб Москвы (сделано около половины), вся информация есть в свободном доступе в интернете.
Порядок работы предлагаю такой. После того, как Вы предоставляете шаблон для реализации в виде меню, мы согласуем его, я даю Вам права на изменение этого раздела (используется wiki-разметка) После этого происходит оплата, и вы преступаете к следующей группе. Моя цена за оформление каждой группы - 40$. Немного накину за доработку текстового контента.
Интересуют фрилансеры с опытом работ в сфере оформления групп "Вконтакте". Примеры обязательно.
Оплата ЯДами или Киви
Заявки фрилансеров
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