Оформление 3х групп "Вконтакте"

Есть 3 группы "Вконтакте"

http://vkontakte.ru/club15189596 Вся недвижимость Москвы. Бесплатные консультации по недвижимости

http://vkontakte.ru/club15232713 Ultima Online. Антарес:Пробуждение (Онлайн Игра)

http://vkontakte.ru/club16204911 Здоровые и красивые ногти. Уверенность в себе и проявление индивидуальности

Необходимо оформить меню этим группам, в первой группе продолжить начатую тему с описанием служб Москвы (сделано около половины), вся информация есть в свободном доступе в интернете.

Порядок работы предлагаю такой. После того, как Вы предоставляете шаблон для реализации в виде меню, мы согласуем его, я даю Вам права на изменение этого раздела (используется wiki-разметка) После этого происходит оплата, и вы преступаете к следующей группе. Моя цена за оформление каждой группы - 40$. Немного накину за доработку текстового контента.

Интересуют фрилансеры с опытом работ в сфере оформления групп "Вконтакте". Примеры обязательно.

Оплата ЯДами или Киви