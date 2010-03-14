Требуется нарисовать около 20-ти иконок для обозначения категорий товаров бытовой техники. (меню сайта) Размером 50х50 пикс. Стиль и внешний вид иконок должен быть схожим с теми, что уже присутствуют на сайте. ...
Кнопки для сайта
В таком же стиле http://images.highspeedbackbone.net/cart2/btn_checkout.gif нужно сделать 5 иконок с надписями: Continue, Sign in, Update, Change address, Confirm
В случае качественного выполнения работы возможно продолжения сотрудничества в дальнейшем!
+ в таком же стиле кнопки на русском Обновить, Оформить, Продолжить, Войти, Изменить адрес, Подтвердить
ICQ 354135216
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