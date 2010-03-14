Кнопки для сайта

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Завершен8 заявок289 просмотров

В таком же стиле http://images.highspeedbackbone.net/cart2/btn_checkout.gif нужно сделать 5 иконок с надписями: Continue, Sign in, Update, Change address, Confirm

В случае качественного выполнения работы возможно продолжения сотрудничества в дальнейшем!

+ в таком же стиле кнопки на русском Обновить, Оформить, Продолжить, Войти, Изменить адрес, Подтвердить

ICQ 354135216

15 лет назад
paddington
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

nuts
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-2)
15 лет назад
$15
1 день
Спасибо за быструю и качественную работу! Непременно обращусь в будущем!
Своевременная оплата и четкое задание. Спасибо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

nuts
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-2)
15 лет назад

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