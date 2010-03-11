Дизайн иконок на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт20 заявок297 просмотров

Требуется нарисовать около 20-ти иконок для обозначения категорий товаров бытовой техники. (меню сайта)

Размером 50х50 пикс.

Стиль и внешний вид иконок должен быть схожим с теми, что уже присутствуют на сайте.

Примеры смотреть тут: http://www.fotos.ua

Стоимость выполненных работ: 5 WMZ за 1 иконку.

Предпочтения: результат в векторе (*.eps / *.ai).

Вопросы и предложения в личку.

15 лет назад
Arrtemka
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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