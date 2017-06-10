На основе логотипа (в приложении) нужно сделать 10-15 иконок для категорий каталога.
Нарисовать для сайта тематические картинки (иконки)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
По ссылке примерный перечень необходимых картинок.
Нужно нарисовать подобные картинки, с внесением в них логотипа заказчика.
Размер изображения 400*400 px
Результат необходимо получить в исходника. (вектор или растр)
Точное количество (список) отправлю претенденту в личку.
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