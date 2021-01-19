Нужен favicon

$3
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка127 просмотров
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добрый день!

нужно сделать favicon в svg

3 года назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
blowekhip
24 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$3
1 день
Как всегда, все отлично и быстро ) Продолжаем работать.
Супер заказчик, спасибо!