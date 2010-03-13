Сделать иконку для Айфон игры

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт8 заявок243 просмотра

Сделать иконку для Айфон игры. Хорошее портфолио именно с этим делом - приветствуется. Суть иконки проста - одно животное на фоне. По типу такого http://itunes.apple.com/us/app/frong/id356144065?mt=8 . Животное в приложении, его нужно будет перерисовать ибо оно меньшего размера нежели нужна иконка. Необходимый размер иконки 512х512. Исходник животного есть, если надо будет. Нужна большая детализация и без засветов. Иконка нужна с НЕ закруглёнными краями. Apple их сам закругляет )))

Цены, сроки?

15 лет назад
antsstudio
Антон 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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