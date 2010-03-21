Требуется иконки на сайте сделать интерактивными, изображения есть, все по две штуки...как сделать, что бы при наведении менялись.
Аватарки для сайта знакомств
Нужно нарисовать аватарки для сайта знакомств для тех анкет у которых нет
фото:
"нет фото М" - 150х150
"нет фото Ж" - 150х150
"фото на модерации Ж" - 450х450
"фото на модерации М" - 450х450
Жду предложение по цене + ссылку на портфолио.
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