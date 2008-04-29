Обработать изображение

Вообщем вот оригинал с одного сайта, нужно поменять изображение так, что бы ко мне не было претензий от владельца данного рисунка но смысл остался таким же, и обработать карикатуру, размер 140х140px.

Нужно не просто обработать а нарисовать не что очень похожие и красиво с намёком на японца (как в карикатуре). Если кто то сделал оставьте ссылку на работу если всё будет тип топ свяжусь с вами, чтобы оплатить проделанную работу, если нет то будет выбран реализатор из списка желающих проделать данную работу.