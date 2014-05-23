Разыскиваем дизайнера

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок381 просмотр
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Интернет-магазин специализирующийся на продаже футбольных бутс, экипировке, кроссовок и одежды от мировых производителей Nike и adidas разыскивает в свой штат дизайнера.

Мы разыскиваем креативного человека, который сможет с «нуля» делать картинки:

- фоны для сайта;

- иконки;

- рекламные баннеры для социальных сетей и сайта;

- и самый ключевой момент нужно будет делать картинки для размещения на нашем сайте и в соц.сетях, на которых будут раскрыты основные преимущества выбора отдельных моделей бутс. Т.е. мы даем Вам список основных преимуществ модели футбольных бутс и Вы на основании этого делаете серию картинок (подбираете фон, выстаиваете композицию и используете небольшой текст), чтобы покупатель, просмотрев серию этих картинок, смог для себя решить, чем модели отличаются друг от друга и какую модель лучше всего ему приобрести.

Условия работы:

- работа удаленная, желательно человек с Беларуси;

- работа постоянная;

- условия оплаты – оклад.

10 лет назад
fintshopcom
Евгений 
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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