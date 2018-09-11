3-забавных мишек нарисовать, придумать
Рисунок на коробку для настольной игры формата .tiff
295 на 295 мм лицевая сторона и по 70 мм 4 боковины. рисунок формата .tiff
на рисунке оригинальное изображение
требуется не просто дизайнер, но талантливый художник
плагиат готовых изображений недопустим
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