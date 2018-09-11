Рисунок на коробку для настольной игры формата .tiff

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок255 просмотров

295 на 295 мм лицевая сторона и по 70 мм 4 боковины. рисунок формата .tiff

на рисунке оригинальное изображение

требуется не просто дизайнер, но талантливый художник

плагиат готовых изображений недопустим 

7 лет назад
guest_1535360653686
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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