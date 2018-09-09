Нужно нарисовать рисунки для кейсов, как кейсы на кс го, только в них будут разыгрываться депозиты для казино и деньги, так что по-другому выглядеть должно, а не просто ящик
Отрисовать рисунок в векторе (al., cdr.)
Необходимо отрисовать изображение в векторе, без фона. Срок выполнения до 3 дней. Цена 1,76$
Заявки фрилансеров
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