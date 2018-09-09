Картинка для сайта и группы в вк по подготовке к егэ по химии

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок251 просмотр

Нужна индивидуальная картинка для сайта и группы в вк по подготовке к егэ по химии. Дизайн абсолютно молодежный, веселый, неформальный, целевая аудитория 15-18 лет. Ваши идеи готова обсудить. Для вдохновения и понимания чего мне хочется можно посмотреть: https://vk.com/mendo_him (прям прикольно) или https://vk.com/chemistry_100?from=quick_searchhttps://vk.com/easy_chem_ege. Жду предложений и идей.

Добавочка, https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-pupils-in-the-chemistry-class-760900270.jpg

только там малышня, а нужно в подростковом стиле.

7 лет назад
VeraW
Вера 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

yumeiland
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$5
2 дня
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Заявки фрилансеров

yumeiland
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад