Настольная игра связана с темой бои гладиаторов вся игра реализуется в виде карточек Необходимо придумать: - дизайн самой коробки - рубашка для карточек - лицевая сторона карточек: двуручный меч, шлем, ...
Картинка для сайта и группы в вк по подготовке к егэ по химии
Нужна индивидуальная картинка для сайта и группы в вк по подготовке к егэ по химии. Дизайн абсолютно молодежный, веселый, неформальный, целевая аудитория 15-18 лет. Ваши идеи готова обсудить. Для вдохновения и понимания чего мне хочется можно посмотреть: https://vk.com/mendo_him (прям прикольно) или https://vk.com/chemistry_100?from=quick_search, https://vk.com/easy_chem_ege. Жду предложений и идей.
Добавочка, https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-pupils-in-the-chemistry-class-760900270.jpg
только там малышня, а нужно в подростковом стиле.
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