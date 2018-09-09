Нужна индивидуальная картинка для сайта и группы в вк по подготовке к егэ по химии. Дизайн абсолютно молодежный, веселый, неформальный, целевая аудитория 15-18 лет. Ваши идеи готова обсудить. Для вдохновения и понимания чего мне хочется можно посмотреть: https://vk.com/mendo_him (прям прикольно) или https://vk.com/chemistry_100?from=quick_search, https://vk.com/easy_chem_ege. Жду предложений и идей.

Добавочка, https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-pupils-in-the-chemistry-class-760900270.jpg

только там малышня, а нужно в подростковом стиле.