Нужно две gif картинки, переделать под заданные размеры, и изменить текст с английского на русский.
Грубая идея персонажей - семья жирафов (папа, мама, ребенок)
Необходима идея семьи (грубый набросок) - персонажей для семейного кафе.
Это кафе сейчас в разработке. Оно еще не функционирует.
В чем суть кафе?
Оно как бы детское. Но в то же время там все по-взрослому.
То есть.
Дети видят в этом кафе всякие мультяшные штуки. С ними работает аниматор, они воспринимают кафе как детское.
А взрослые видят в этом прикол, который дети не понимают.
Короче, это типа как мультик Южный Парк или Гриффины.
Дети не видят в этих мультиках ничего взрослого.
И видят его с детской точки зрения. Ооооо, мультики, я люблю мультики... И все :)
Они просто развлекаются в этом кафе по-детски.
Но для взрослых эти мультики - прикол. Там есть взрослая точка зрения.
Пока дети возятся с аниматором. И родители могут отдохнуть от "мама, мама, мама, мама..."
И вкусно поесть. Пообщаться с другими родителями по-взрослому.
Теперь. Что конкретно нужно сделать?
Нарисовать грубый набросок.
Может быть даже на бумаге карандашом. Да на самом деле хоть углем.
Изобразить семью жирафов.
Вместе.
Эта идея потом будет отрисована в шапке сайта. Возможно позади жирафов еще будет (позже) граффити.
Только это не настоящие жирафы.
У них как бы примерно человеческие туловища с ногами и руками как у людей.
В современной респектабельной одежде. Но немного с приколом / иронией.
Но при этом у них длинные пятнистые шеи.
Нужна идея, может быть какая-нибудь прикольная фишка.
Чтобы взрослые родители видя это думали "О, прикольно".
Только не "Вауууу, вообще ахренеть!!! О май гад..."
Достаточно "О, прикольно".
Мама.
Она может быть беременной.
Папа.
Может быть (но не обязательно) в темных очках.
Ребенок-жираф.
У него может быть детский атрибут. Может мягкая игрушка.
Может быть восторг.
В целом.
Можно (но не обязательно) добавить надувные шары, что-нибудь праздничное.
Победитель конкурса
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