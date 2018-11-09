Грубая идея персонажей - семья жирафов (папа, мама, ребенок)

# 1 — $ 10 # 2 — $ 2 # 3 — $ 1

Необходима идея семьи (грубый набросок) - персонажей для семейного кафе.

Это кафе сейчас в разработке. Оно еще не функционирует.

В чем суть кафе?

Оно как бы детское. Но в то же время там все по-взрослому.

То есть.

Дети видят в этом кафе всякие мультяшные штуки. С ними работает аниматор, они воспринимают кафе как детское.

А взрослые видят в этом прикол, который дети не понимают.

Короче, это типа как мультик Южный Парк или Гриффины.

Дети не видят в этих мультиках ничего взрослого.

И видят его с детской точки зрения. Ооооо, мультики, я люблю мультики... И все :)

Они просто развлекаются в этом кафе по-детски.

Но для взрослых эти мультики - прикол. Там есть взрослая точка зрения.

Пока дети возятся с аниматором. И родители могут отдохнуть от "мама, мама, мама, мама..."

И вкусно поесть. Пообщаться с другими родителями по-взрослому.

Теперь. Что конкретно нужно сделать?

Нарисовать грубый набросок.

Может быть даже на бумаге карандашом. Да на самом деле хоть углем.

Изобразить семью жирафов.

Вместе.

Эта идея потом будет отрисована в шапке сайта. Возможно позади жирафов еще будет (позже) граффити.

Только это не настоящие жирафы.

У них как бы примерно человеческие туловища с ногами и руками как у людей.

В современной респектабельной одежде. Но немного с приколом / иронией.

Но при этом у них длинные пятнистые шеи.

Нужна идея, может быть какая-нибудь прикольная фишка.

Чтобы взрослые родители видя это думали "О, прикольно".

Только не "Вауууу, вообще ахренеть!!! О май гад..."

Достаточно "О, прикольно".

Мама.

Она может быть беременной.

Папа.

Может быть (но не обязательно) в темных очках.

Ребенок-жираф.

У него может быть детский атрибут. Может мягкая игрушка.

Может быть восторг.

В целом.

Можно (но не обязательно) добавить надувные шары, что-нибудь праздничное.