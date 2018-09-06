Нужно две gif картинки, переделать под заданные размеры, и изменить текст с английского на русский.
Поп-арт трафарет вектор
Нужно отрисовать в eps или cdr трафарет для плоттерной резки по выставленному ТЗ на основе фотографии.
Ищу человека на регулярные заказы: быстро и качественно.
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