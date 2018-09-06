Поп-арт трафарет вектор

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Закрыт14 заявок300 просмотров

Нужно отрисовать в eps или cdr трафарет для плоттерной резки по выставленному ТЗ на основе фотографии.

Ищу человека на регулярные заказы: быстро и качественно.

7 лет назад
marinalikesea
Марина 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров