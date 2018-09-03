Создать векторную картинку

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок294 просмотра

Нужна векторная картинка для переноса изображения на футболку. Примерно как на фото внизу. 

7 лет назад
rusaccent
Ирина 
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$1
1 день

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CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад