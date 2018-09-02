Необходимо придумать и отрисовать экспонаты "3D illusions drawning" для музея: двумерное псевдо видимое только из одной точки при фотографировании.

Условно: вы их рисуете, мы распечатываем и расклеиваем экспозиции в музее, а когда нужно будет менять экспонат, мы убираем старый и вешаем новый.

Проект от идеи до реализации.