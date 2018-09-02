3D illusions drawning

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Закрыт2 заявки208 просмотров

Необходимо придумать и отрисовать экспонаты "3D illusions drawning" для музея: двумерное псевдо видимое только из одной точки при фотографировании.

Условно: вы их рисуете, мы распечатываем и расклеиваем экспозиции в музее, а когда нужно будет менять экспонат, мы убираем старый и вешаем новый. 

Проект от идеи до реализации.

7 лет назад
chinzana07
38 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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