Всем привет:) Друзья, мне нужно сделать паттерн из 5-6 элементов. Элементы - шапки разного фасона (кепи, тюрбаны). Вот на их основе сделать паттерн. Пример шапок приложила. ...
Нужен логотип
Здравствуйте Виктор! Интересует следующее:
1. Сколько (ориентировочно) будет стоить разработать логотип. Это логотип детских товаров и иногда под эти логотипом будут товары для мамочек и беременных. Название у нас есть.
2. Можно ли (и сколько раз) вносить корректировки в вашу работу? Т.е. просматривать промежуточный результат и сообщать свое мнение. Или же нет
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет. Есть сайт Self Storage склада (шаблон: youpush.ru). В калькуляторе рассчета стоимости хранения, есть изображения 5-и боксов. Дизайнер использовал изображения с чужого сайта, мы хотим свои. vk.cc/8rzols (Google Docs) ...Закрыт7 лет назад
Добрый день! по образцу нужно создать тизер (10сек) для ютуба канала пример в личке Оплата - в $ сроки - 7днейИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать баннер для фейсбука (Бизнес страница) , Сраница пользователя , Страница Группы. Картинку , логотип и текст дадим сами, нужно лишь красивое оформлениеИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо изменить текст в картинке ( шапке YouTube канала). Файл в формате PSD, нужно изменить текст и сохранить в Jpeg.Завершен7 лет назад
Ищу фрилансера для выполнения 7 графических изображений в Кореле, Изображения маленькие, работа не сложная. Срок 1 день. Бюджет не большойИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен подобный фон, как во вложении. Несколько уровней. То есть они должны различаться, например размером "сот". Можно сделать их менее заметными. От Вас варианты, сроки, ценыЗавершен7 лет назад
Требуется рисовать лица людей в определенном стиле для принтов на футболке. 1 портрет 500р. Обращаться скайпИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать фоновую картинку подобную этому сайту https://www.magicleap.com/ и отдельно планеты, вокруг которых сиреневый туман Подробности в ЛСЗавершен7 лет назад
- $7
Нужно сделать чорно-белий портрет трафарет по фотографии в векторе для создания фліп флоп картин. Проработать нужно первое фото, остальное примериЗавершен7 лет назад