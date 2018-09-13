Нужен логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок229 просмотров

Здравствуйте Виктор! Интересует следующее:

1. Сколько (ориентировочно) будет стоить разработать логотип. Это логотип детских товаров и иногда под эти логотипом будут товары для мамочек и беременных. Название у нас есть. 

2. Можно ли (и сколько раз) вносить корректировки в вашу работу? Т.е. просматривать промежуточный результат и сообщать свое мнение. Или же нет

7 лет назад
archit7art
Артур 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
7 лет назад
$40
4 дня
Очень рады были сотрудничать с Виктором. Он профессионал своего дела. К заказу подошел внимательно и прочувствовал тематику логотипа. Работа сделана качественно и в небольшие сроки. Будем рады сотрудничать в дальнейшем!
Только позитивное впечатление от сотрудничества с Артуром! Отличный заказчик и приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
7 лет назад