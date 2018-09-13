Нужен логотип

Здравствуйте Виктор! Интересует следующее:

1. Сколько (ориентировочно) будет стоить разработать логотип. Это логотип детских товаров и иногда под эти логотипом будут товары для мамочек и беременных. Название у нас есть.

2. Можно ли (и сколько раз) вносить корректировки в вашу работу? Т.е. просматривать промежуточный результат и сообщать свое мнение. Или же нет