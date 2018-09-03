Необходимо придумать и отрисовать экспонаты "3D illusions drawning" для музея: двумерное псевдо видимое только из одной точки при фотографировании. Условно: вы их рисуете, мы распечатываем и расклеиваем экспозиции в музее, а когда нужно будет ...
Подготовка иллюстраций для комикса
Есть запрос на подготовку серии иллюстраций для короткого комикса.
Количество 10 рисунков.
Заявки фрилансеров
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