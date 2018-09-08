Нужно сделать портрет в стиле Акварель, для печати в большом разрешений 45х65см. Пример во вложении.
Адаптировать две gif картинки.
Нужно две gif картинки, переделать под заданные размеры, и изменить текст с английского на русский.
Выбранный исполнитель
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