Адаптировать две gif картинки.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок218 просмотров

Нужно две gif картинки, переделать под заданные размеры, и изменить текст с английского на русский.

7 лет назад
jheniae
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sharp_Oo
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, знает толк в своей работе. Поставленные задачи выполняет в срок и профессионально.
Отличный заказчик. Задача поставлена четко, все условия сделки соблюдены. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Sharp_Oo
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад