Портрет в стиле АКВАРЕЛЬ

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок271 просмотр

Нужно сделать портрет в стиле Акварель, для печати в большом разрешений 45х65см. Пример во вложении.

7 лет назад
BDMIT
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров