Ищу дизайнера для мелких работ

Здравствуйте!

Ищу дизайнера для разовой мелкой работы: нужно сделать 2 картинки для новостей в соцсетях (пример в приложении).

Важно, чтобы во время работы исполнитель был большую часть рабочего дня на связи в скайпе. Оплата по выполнению на кошелек веб-мани или ЯД.

От вас - примерная стоимость работ. Приоритет отдается человеку с заполненным профилем и портфолио.