Ищу дизайнера для мелких работ

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Закрыт11 заявок254 просмотра

Здравствуйте!

Ищу дизайнера для разовой мелкой работы: нужно сделать 2 картинки для новостей в соцсетях (пример в приложении). 

Важно, чтобы во время работы исполнитель был большую часть рабочего дня на связи в скайпе. Оплата по выполнению на кошелек веб-мани или ЯД. 

От вас - примерная стоимость работ. Приоритет отдается человеку с заполненным профилем и портфолио.

7 лет назад
Xarisma
Диана 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

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