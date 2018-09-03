Нужно две gif картинки, переделать под заданные размеры, и изменить текст с английского на русский.
Ищу дизайнера для мелких работ
Здравствуйте!
Ищу дизайнера для разовой мелкой работы: нужно сделать 2 картинки для новостей в соцсетях (пример в приложении).
Важно, чтобы во время работы исполнитель был большую часть рабочего дня на связи в скайпе. Оплата по выполнению на кошелек веб-мани или ЯД.
От вас - примерная стоимость работ. Приоритет отдается человеку с заполненным профилем и портфолио.
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