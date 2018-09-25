Перерисовать в векторе изменив стиль рисунков

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Завершен5 заявок227 просмотров

5 файлов.

Перерисовать в векторе CDR или AI

Текстовую часть на рисунке в кривые не переводить, возможно потребуется корректировка.

Изменить стиль рисунков под цвета и оформление сайта https://innolaser.ru.

Возможно по-другому нарисовать графики - сделать более современными.

Указывайте окончательные сроки и стоимость, пожалуйста.

7 лет назад
StanlySEO
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Все отлично!
Заказчик пропал на 2 недели, но в итоге оплату перевел

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад