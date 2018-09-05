Требуется иллюстратор/дизайнер для создания инфографики

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт13 заявок208 просмотров

Требуется иллюстратор/дизайнер для создания инфографики под посты в соц.сетях. 

Тематика постов ИТ. Вам будет отправлятся пост и Вы сами должны будете решить какую картинку под неё создать. Сперва присылаете эскиз, после его согласования - готовую картинку.

Присылайте, пожалуйста, примеры своих работы или ссылку на портфолио.

Примеры во вложении.

7 лет назад
Sofa_Seliv
Софья 
32 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров