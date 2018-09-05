Требуется иллюстратор/дизайнер для создания инфографики под посты в соц.сетях.

Тематика постов ИТ. Вам будет отправлятся пост и Вы сами должны будете решить какую картинку под неё создать. Сперва присылаете эскиз, после его согласования - готовую картинку.

Присылайте, пожалуйста, примеры своих работы или ссылку на портфолио.

Примеры во вложении.