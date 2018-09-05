Отрисовка поэтажных планов в DWG с сканированного PDF

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Имеются отсканированные с бумаги чертежи поэтажных планов. Требуется отрисовать их в DWG  с соблюдением масштаба,  оформить согласно стандартам ЕСКД (типы линий, толщины линий). Оси, основные линии, номера помещений и отметки разместить на разных слоях.  Во вложении два типа планировок. 

7 лет назад
guest_15361500328344
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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