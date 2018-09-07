Поменять цвета элементов на фото

На фото 1 нужно сделать цвет бутона розы и лепестков такой же, как на фото 2.

На фото 3 нужно сделать цвет бутона розы и лепестков такой же, как на фото 4.

На фото 5 нужно сделать цвет бутона розы и лепестков такой же, как на фото 6.