Корректировка в кореле, сделать целые объекты (буквы)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки253 просмотра

Для тех,кто хорошо в кореле работает, а не так, как я )

У меня сделаны заготовки букв из простых элементов, нужно из них сделать целые буквы, из которых я составлю слова NATURE CODE, 

два файла - в одном (NC_01) собственно заготовка для работы,  во втором (NC_LOGO_02) частично ранее сделанная работа (можно просто посмотреть, как выглядят буквы )

Размеры букв в соотношении 10/5/1 (то есть толщина линий 1 мм условно говоря, высота буквы 10 мм, ширина 5 мм), ну и вообще подробнее немного, если что-то будет непонятно, в сообщении

то есть нужны цельные буквы с соответствующими размерами,пропорциями, скруглениями/углами

буквы T,R,E,D в паре вариантов, с небольшими отличиями (скругления внутри)

пара букв - подкорректировать размеры (у меня немного неточно)

300 руб 

7 лет назад
Soundlabrec
Владимир 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BabayAtasovihc
Денис Подя 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$5
1 день
проектик хоть и небольшой, но тем не менее - все оперативно, и так как было нужно ) СпасиБ )
Вся работа без проблем: никаких непониманий, никаких расплывчатых ТЗ, никаких проблем с оплатой. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

BabayAtasovihc
Денис Подя 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад