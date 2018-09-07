Корректировка в кореле, сделать целые объекты (буквы)

Для тех,кто хорошо в кореле работает, а не так, как я )

У меня сделаны заготовки букв из простых элементов, нужно из них сделать целые буквы, из которых я составлю слова NATURE CODE,

два файла - в одном (NC_01) собственно заготовка для работы, во втором (NC_LOGO_02) частично ранее сделанная работа (можно просто посмотреть, как выглядят буквы )

Размеры букв в соотношении 10/5/1 (то есть толщина линий 1 мм условно говоря, высота буквы 10 мм, ширина 5 мм), ну и вообще подробнее немного, если что-то будет непонятно, в сообщении

то есть нужны цельные буквы с соответствующими размерами,пропорциями, скруглениями/углами

буквы T,R,E,D в паре вариантов, с небольшими отличиями (скругления внутри)

пара букв - подкорректировать размеры (у меня немного неточно)

300 руб