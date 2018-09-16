Нарисовать изображения в векторе и добавить цвета

Нужно нарисовать два изображения и сделать цветовые варианты этих изображений.

Задача 1 - пламя:

требуется нарисовать второй вид пламени (сверху слева), исходное изображение пиксельное, поэтому цвета в центре изображения и по краям различаются, нужно повторить этот эффект. Фон прозрачный;

Задача 2 - объектив:

Отрисовать максимально точно изображение объектива. В исходном изображении между лепестками внешнего диаметра цвет фона серый, его нужно заменить на прозрачный. Фон прозрачный везде.

Задача 3 - цветовые варианты.

Сделать для каждого изображения 16 вариантов заливки разными цветами (цвета согласуем отдельно), возможно, сделать заливку градиентом.

По срокам задачи 1 и 2 - 1/2 дня;

По срокам задачи 3 - есть 3-4 дня, не срочно в общем.

Оплата предпочтительно: Яндекс/киви/сбер, но рассмотрю иные предложения. По предоплате не работаю, готов оплачивать поэтапно если у вас есть сомнения в моей репутации.