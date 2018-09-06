Нарисовать иллюстрацию

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Закрыт3 заявки264 просмотра

Нужно перерисовать картинку (поменять позы людей) . Смысловая нагрузка должна остаться) Нарисовать 4 молодых человек, образно напоминающих людей с фото. Картинка должна быть в серо-белых тонах, фон бесцветный ( планируется принт на черных футболках).  

Надпись снизу, должна быть в стиле кельтского шрифта, Harat's yoga

7 лет назад
bestkoreec
Виталий 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
21 день назад
7 лет назад
$30
2 дня
Человек просто пропал. Задание было выполнено. Не рекомендую

Заявки фрилансеров

At-1
29 лет
7 лет в сервисе
Была
21 день назад
7 лет назад