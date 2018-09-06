На фото 1 нужно сделать цвет бутона розы и лепестков такой же, как на фото 2. На фото 3 нужно сделать цвет бутона розы и лепестков такой же, как на фото 4. ...
Нарисовать иллюстрацию
Нужно перерисовать картинку (поменять позы людей) . Смысловая нагрузка должна остаться) Нарисовать 4 молодых человек, образно напоминающих людей с фото. Картинка должна быть в серо-белых тонах, фон бесцветный ( планируется принт на черных футболках).
Надпись снизу, должна быть в стиле кельтского шрифта, Harat's yoga
Выбранный исполнитель
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