Дизайн настольной игры

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Завершен5 заявок240 просмотров

Настольная игра связана с темой бои гладиаторов вся игра реализуется в виде карточек 

Необходимо придумать: 

- дизайн самой коробки 

- рубашка  для карточек 

- лицевая сторона карточек: 

двуручный меч, шлем, броня, удары (9 разных видов в крайнем случае один общий), дождь стрел, зелье, ярость, благословение 

На карточках должны быть предусмотрены маленькие понятные пиктограммы ( как в игре "Дурак" в левом верхнем углу и нижнем правом, без необходимости смотреть всю карточку) 

- сами гладиаторы с описанием их возможностей ( 9 шт ) 

- дизайн описания правил 

Возможно договориться сделать какую то из этих частей. В первую очередь нужна коробка + карточка удара

7 лет назад
ibragimdeltorro
Рустам 
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Escrow
Сделал все картинки оперативно и качественно и недорого , очень круто! Но когда осталось сделать всего лишь последнюю картинку пропал, исходники последние не выслал. В принципе без дизайна коробки я смог получить то что мне надо, но оставляет двоякое ощущение
Рекомендую

Заявки фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад