Дизайн настольной игры

Настольная игра связана с темой бои гладиаторов вся игра реализуется в виде карточек

Необходимо придумать:

- дизайн самой коробки

- рубашка для карточек

- лицевая сторона карточек:

двуручный меч, шлем, броня, удары (9 разных видов в крайнем случае один общий), дождь стрел, зелье, ярость, благословение

На карточках должны быть предусмотрены маленькие понятные пиктограммы ( как в игре "Дурак" в левом верхнем углу и нижнем правом, без необходимости смотреть всю карточку)

- сами гладиаторы с описанием их возможностей ( 9 шт )

- дизайн описания правил

Возможно договориться сделать какую то из этих частей. В первую очередь нужна коробка + карточка удара