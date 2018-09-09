Занимаемся ремонтом бытовых холодильников. Нужны три разных рисунка белого медведя ввиде мастера рядом с холодильником. Рисунки должны показывать, что белый медведь это мастер и он умеет ремонтировать холодильники.
Уникальный игровой баннер 1600х900
Необходимо нарисовать с нуля баннер с игровым персонажем Queen of Pain из игры Dota2. Стиль - реализм. Максимально с деталями. Предварительно - персонаж сидит на троне. Возможны доп. персонажи на заднем фоне. Картинка должна быть "игривой" но без пошлостей.
Скидывайте ваши самые сложные работы. Времени будет много. так же ждем цену.
Необходимая уникальность работы - 100%. Обработки готовых картинок из интернета не приемлемы!!!
Скидываю пример работы из интернета. Ожидание качества - више чем на примере! С фрилансерами до 15 отзывов - работа без предоплаты! (исключения если отзывы на хорошую сумму).
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