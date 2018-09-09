Уникальный игровой баннер 1600х900

Необходимо нарисовать с нуля баннер с игровым персонажем Queen of Pain из игры Dota2. Стиль - реализм. Максимально с деталями. Предварительно - персонаж сидит на троне. Возможны доп. персонажи на заднем фоне. Картинка должна быть "игривой" но без пошлостей.

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