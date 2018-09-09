Уникальный игровой баннер 1600х900

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок242 просмотра

Необходимо нарисовать с нуля баннер с игровым персонажем Queen of Pain из игры Dota2. Стиль - реализм. Максимально с деталями. Предварительно - персонаж сидит на троне. Возможны доп. персонажи на заднем фоне. Картинка должна быть "игривой" но без пошлостей.

Скидывайте ваши самые сложные работы. Времени будет много. так же ждем цену.

Необходимая уникальность работы - 100%. Обработки готовых картинок из интернета не приемлемы!!!

Скидываю пример работы из интернета. Ожидание качества - више чем на примере! С фрилансерами до 15 отзывов - работа без предоплаты! (исключения если отзывы на хорошую сумму).

7 лет назад
MoonSpelle
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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