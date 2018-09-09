Картинка телефона, только контур

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Завершен8 заявок241 просмотр

Занимаемся ремонтом телефонов, планшетов...

Для раздавашек и расклеек нужна картинка БОЛЕЮЩЕГО гаджета (телефона. планшета), может с градусником, или шарфом. Нужны только контуры основных элементов, в одном цвете. без логотипов производителей.

7 лет назад
guest_15364761105111
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

movena
Оксана 
49 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$10
1 день
Все очень круто. Вникла в суть задачи, быренько набросала несколько эскизиков. Точно уловила желание, хотя я и сам не особо понимал что хочу на выходе. И за пол дня на руках готовая работа. Просто супер.
Отлично поработали. Четкая задача и быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

movena
Оксана 
49 лет
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад