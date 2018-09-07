Нужна индивидуальная картинка для сайта и группы в вк по подготовке к егэ по химии. Дизайн абсолютно молодежный, веселый, неформальный, целевая аудитория 15-18 лет. Ваши идеи готова обсудить. Для вдохновения и понимания чего мне хочется можно ...
Нарисовать забавных 3х мишек
в трех позах нарисовать мишек
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