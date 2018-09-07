Нужно перерисовать иллюстрации в svg

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Закрыт18 заявок272 просмотра

Сейчас только есть png картинка, файл прикладываю, нужно перерисовать 1 в 1

7 лет назад
Ann_Kawper
Анна 
30 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров