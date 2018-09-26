Нарисовать - белый медведь мастер по ремонту домашних холодильников

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Завершен25 заявок316 просмотров

Занимаемся ремонтом бытовых холодильников. Нужны три разных рисунка белого медведя ввиде мастера рядом с холодильником. Рисунки должны показывать, что белый медведь это мастер и он умеет ремонтировать  холодильники.

7 лет назад
dos465
49 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
19 дней назад
7 лет назад
$90
3 дня
Рекомендую, все сделано отлично! Все что просил сделано и доделано.
Рекомендую Дмитрия, адекватный заказчик, предоплату предоставил, задачу поставил четко и не морочил голову правками.

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
19 дней назад
7 лет назад
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Иллюстрации и Рисунки