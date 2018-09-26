Занимаемся ремонтом телефонов, планшетов... Для раздавашек и расклеек нужна картинка БОЛЕЮЩЕГО гаджета (телефона. планшета), может с градусником, или шарфом. Нужны только контуры основных элементов, в одном цвете. без логотипов производителей.
Нарисовать - белый медведь мастер по ремонту домашних холодильников
Занимаемся ремонтом бытовых холодильников. Нужны три разных рисунка белого медведя ввиде мастера рядом с холодильником. Рисунки должны показывать, что белый медведь это мастер и он умеет ремонтировать холодильники.
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