Рисунки кейсов

$2
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Завершен2 заявки225 просмотров

Нужно нарисовать рисунки для кейсов, как кейсы на кс го, только в них будут разыгрываться депозиты для казино и деньги, так что по-другому выглядеть должно, а не просто ящик

7 лет назад
IcedElect
Алексей 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Хороший исполнитель. Полчаса и задача уже готова. Правки сделал без доплаты. Рекомендую
Отличная постановка задачи, мгновенная связь и оплата,рекомендую

Заявки фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад