Нарисовать обложку для книги

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Закрыт40 заявок500 просмотров

Необходимо нарисовать обложку для книги в трех вариантах.

Пример обложки в приложении

7 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров