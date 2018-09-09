Отрисовать сет иллюстраций в векторе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт28 заявок381 просмотр

В сете 10 иллюстраций. Нужно отрисовать в течении 1-2 недель. Все изображения необходимо отрисовывать в векторе (в CMYK) без бекграунда.

7 лет назад
maxiko
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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