Создание флеш рисунков

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок302 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создание флеш рисунков для внутренних страниц сайта.

Подробности по почте kazincev@ mail.ru или потелефону 8 495 979 8720.

Полный аналог небходимых рисунков

http://www.printers-superstore.com/printing_rollers/heidelberg_machine/heidelberg_SM52_roller.html

Прошу учесть, что знания заказчика близки к 0

14 лет назад
kazincev
59 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад