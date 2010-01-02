Рисунки-мультяшки по заданному примеру

Иллюстрации и РисункиЗавершен45 заявок725 просмотров
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Уважаемые художники!

Нужны милые и добрые картинки в определенном стиле: заготовки для последующего дизайна сайта о животных.

Даю пример, однако это не значит, что хочу просто передрать: нужны не менее милые картинки.

Итого, для начала:

- кошка

- собачка

- хомяк

- лошадь

- крокодильчик

- змея

- попугай

- черепаха

- паук

- улитка

В векторе.

Помимо этого, нужна еще заготовка для фона страницы, объясню выбранному исполнителю.

Бюджет имеет существенное значение. После первой, будет вторая серия картинок.

14 лет назад
jab
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Botas
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Начав работать с Юлей, получила чудесные добрые рисунки и, надеюсь, постоянное сотрудничество по одному очень интересующему меня проекту. Спасибо огромное!
О процессе сотрудничества остались самые приятные впечатления. Ольга создает благоприятные условия для творчества - четкое задание, интересное общение, своевременная оплата. Оля, спасибо:) До новых встреч:)
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