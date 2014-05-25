Срисовать макет.

$10
Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок235 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срисовать изображение в макет корл дро.

10 лет назад
spektr116
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
7onof
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
91 отзыв(-2)
10 лет назад
$9
1 день
Все отлично!
Эдуард - прекрасный заказчик. Был приятно удивлен его уважительным отношением к работникам. Пока шла работа - постоянно находился в сети , что значительно сократило время потраченное на выполнение. Сверхбыстро произвел оплату удобным для меня способом. Очень приятно было трудиться в данном проекте. Спасибо, Эдуард! Всем рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Автобрендирование

    $50

    Нужно сделать креативную (оригинальную, запоминающуюся) рекламу на автовышки, фото в приложении, ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть название сайта, телефон и логотип, (работы в стиле написать номер телефона на стреле и все — не присылать)

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разыскиваем дизайнера

    Интернет-магазин специализирующийся на продаже футбольных бутс, экипировке, кроссовок и одежды от мировых производителей Nike и adidas разыскивает в свой штат дизайнера. Мы разыскиваем креативного человека, который сможет с «нуля» делать картинки: - фоны для сайта; - иконки; - рекламные ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Коллаж

    $30

    Нужен коллаж размером 5819х1200 Последовательность следующая 1. Виноградники 2. Фруктовые деревья с плодами стоящие в ряд (не лес!!!) 2. Поле (грядки с урожаем) 3. Теплицы (профессиональные ‐ промышленного масштаба) 4. Склад с рампами C соблюдением пропорций всех элементов. Предоплата 50% после того как ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать иллюсрацию

    Здравствуйте. Требуется нарисовать иллюстрацию для шапки сайта, тема: коттедж с коммуникациями aqabur.ру - нужно такого же уровня и формата Цену и сроки называйте.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Промышленный дизайн

    Нам требуется человек для разработки, создания эскизов (рисунков) продукции. Не нужно вырисовывать в 3D, достаточно просто на бумаге общий эскиз. Бытовое электро оборудование, садово парковый инвентарь. Желательно опыт и портфолио. На данном этапе, для начало нужно ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подготовить графику для игры "Морской бой"

    Необходимо подготовить графику для игры «Морской бой». Игра разрабатывается для мобильных устройств. Готово около половины графического материала. Нужно дорисовать оставшуюся часть и откорректировать, и может быть улучшить, уже имеющуюся. Стиль и уровень исполнения должен основываться на уже ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Грамоты

    $50

    Нужно сделать 3 грамоты, в одном ключе для Всероссийского конкурса дневников наблюдений" Полевые записки Уховертки" грамоты должны напоминать старые записи ученого биолога ( рукописные шрифты, зарисовки, пятна, старая бумага итд итп) 1 грамота для участника 2 для ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад